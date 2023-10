Tottenham-Trainer mit Startrekord! Ist Ange Postecoglou der Retter der Spurs?

Er ist der neue Stern am Trainerhimmel: Ange Postecoglou hat mit Tottenham Hotspur einen Rekordstart hingelegt! In seinen ersten neun Spielen als Trainer in der Premier League hat der Australier 23 Punkte eingefahren. Kein Trainer vor ihm konnte diese Marke je erreichen, weder Pep Guardiola bei Manchester City noch Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool.