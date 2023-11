Premier League: 50. Saisontor! Haaland knackt nächsten Rekord

Erling Haaland ist nicht aufzuhalten! Der Stürmer von Manchester City erzielte am Samstagmittag das 1:0 im Topspiel gegen den FC Liverpool . Es war nicht nur das erste Tor, das er gegen das Team von Trainer Jürgen Klopp geschossen hat, sondern auch ein historisches für die Premier League.

In der 27. Minute rutschte Liverpools Torwart Alisson bei einem Abschlag weg und der Ball kam postwendend wieder zurück. Nathan Aké setzte Haaland in Szene, der aus rund 14 Metern den umjubelten Führungstreffer erzielte.

Haaland stößt Cole vom Thron

Es war sein 50. Tor im 48. Premier-League -Spiel. Kein anderer Spieler vor ihm knackte diese Marke früher. Der bisherige Rekordhalter war Andrew Cole, der 65 Partien brauchte, um 1995 seinen 50. Treffer in Englands höchster Spielklasse zu erzielen.

Haaland wechselte 2022 von Borussia Dortmund zu Manchester City. In der vergangenen Saison schoss der 23-Jährige 36 Tore in 35 Ligapartien. Hinzu kamen acht Vorlagen. In der aktuellen Spielzeit steht der Stürmer nach 13 Partien bereits bei 14 Treffern.