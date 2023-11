Haaland mit Rekordtor im Kracher - aber Klopps Liverpool trifft spät

Der FC Liverpool hat im Topspiel der Premier League einen Punkt entführt. Das Team von Jürgen Klopp war im Showdown bei Manchester City das schwächere Team, blieb mit einem 1:1-Unentschieden aber an dem Tabellenführer dran.

ManCitys Superstar Erling Haaland brachte die Hausherren im Etihad Stadium in der 27. Minute in Führung - und stellte dabei mit seinem 50. Premier-League-Tor einen Rekord auf. Doch Trent Alexander Arnold sorgte in der Schlussphase doch noch für den Ausgleich (80.).