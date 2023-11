Premier League: Joker Havertz wird zum Arsenal-Held

Der FC Arsenal nutzt das Remis im Premier-League -Spitzenspiel zwischen Manchester City und dem FC Liverpool und springt durch einen 1:0-Auswärtssieg beim FC Brentford selbst zum ersten Mal in dieser Saison an die Tabellenspitze.

Das Tor des Tages erzielte Kai Havertz. Der deutsche Nationalspieler köpfte das Leder in der 90. Minute ins Netz und wurde vielseits umjubelt. Dabei tunnelte er mit seinem Aufsetzer noch Brentford-Keeper Mark Flekken. Der Niederländer war erst vor dieser Saison vom SC Freiburg auf die Insel gewechselt.

„Er hat diesen Sieg mehr als jeder andere verdient“, sagte Arsenal-Teammanager Mikel Arteta über 75-Millionen-Neuzugang Havertz, der bei den Gunners einen schwierigen Start hatte und bei den Fans in die Kritik geriet. „Wenn man Herausforderungen hat und sie überwinden muss, macht das diese Momente viel besser“, ergänzte Arteta.

Nach der enttäuschenden Länderspielreise dürfte dieses Tor dem Deutschen wieder Auftrieb geben. Erst in der 80. Minute für Gabriel Martinelli ins Spiel gekommen, machte er mit seinem Treffer auch wieder Werbung in eigener Sache für die Startaufstellung.

City und Liverpool in der Verfolgerrolle

In einem hart umkämpften Duell, das kein spielerischer Leckerbissen war, zappelte der Ball bereits in der 44. Minute zum ersten Mal im Brentford-Netz.

Gabriel Jesus hatte das Leder per Kopf über die Linie befördert. Allerdings wurde der Treffer wegen Abseits nicht anerkannt. In Durchgang zwei erhöhten die Gunners dann den Druck, ließen es jedoch oft an Tempo und Kreativität mangeln.