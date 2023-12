Der fast vergessene deutsche Keeper - Leno hat sein Lachen wieder

Amadou Onana lief an, verzögerte und schob den Ball von sich aus gesehen nach rechts unten. Doch Bernd Leno hatte das kommen sehen, tauchte ab und hielt den Ball sogar fest. Damit war die Entscheidung im dramatischen Elfmeterschießen vertagt.

Leno wird bei Fulham zum Helden

Denn in den vergangenen Jahren musste der mittlerweile 31 Jahre alte Schlussmann auch ein tiefes Tal durchschreiten, um wieder zu seinem Glück zu finden.

Bis 2021 lief es in der Karriere des Keepers herausragend. Bundesliga-Debüt mit gerade einmal 19 Jahren, in der Folge Stammtorwart bei Bayer Leverkusen für sieben Jahre. Dann der Wechsel für 25 Millionen Euro zum FC Arsenal und der Staus als unangefochtene Nummer eins bei den Gunners.

Arsenal schob Leno zu Fulham ab

Bei Arsenal ginge es „nicht nach Leistung oder Qualität. In der Vorbereitung habe ich gemerkt, dass es nicht um Performance geht, sondern nur um Politik. Da war für mich klar: Ich muss hier weg.“

„Es liegt an mir, wieder in den Fokus der Nationalmannschaft zu kommen.“ Zuletzt hatte er am 2. September 2021 beim 2:0 gegen Liechtenstein im Tor des DFB gestanden und sein 9. Länderspiel bestritten, bevor der bittere Abstieg folgte.