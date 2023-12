Erneuter VAR-Ärger bei Arsenal-Patzer: "Es ist eine Schande"

Fans regen sich im Netz auf

„Arsenal wurde beim ersten Tor betrogen. Es ist klar zu sehen, dass der Ball im Aus war“, schrieb ein Fan auf X . Ein anderer meinte, dass er nicht glauben könne, dass sein Team Opfer eines Mangels an Kamerawinkeln geworden und es zum zweiten Mal in dieser Saison betrogen worden sei.

Arteta poltert: „Technologie nicht gut genug!“

„Ich habe es nicht gesehen. Sie sagen, dass es nicht schlüssig ist. Es ist eine Schande, dass die Technologie nicht in der Lage ist, herauszufinden, ob der Ball im Aus war oder nicht. Es gibt nichts, was wir dagegen tun können“ führte der Arsenal-Coach an.