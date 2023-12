"Haaland rastet aus" - Pressestimmen zum ManCity-Wahnsinn gegen Tottenham

„Haaland rastet aus“

Mail Online : „Wir hatten ein Fußball-Massaker erwartet. Was wir bekamen, war eine aufregende Parität. Erling Haaland verlor nach dem späten Ausgleichstreffer der Spurs den Kopf und bescherte Manchester City die schlechteste Serie in der Premier League seit sechs Jahren. Da Postecoglou schwor, an seinem Offensivstil festzuhalten, rechneten viele mit einer Flut von City-Toren. Stattdessen erlebten die Heimfans eine böse Überraschung. Die Spurs blieben den Prinzipien von Postecoglou treu, spielten aber auch clever und wurden belohnt.“

„Guardiola hat Kontrolle gegen Chaos eingetauscht“

Goal: „Erling Haalands schreckliche Fehlschüsse erweisen sich als kostspielig, da die Defensivprobleme des Meisters Pep Guardiola große Sorgen bereiten. ManCitys katastrophale Defensive wird sie den Premier-League-Titel kosten, wenn Pep Guardiola sie nicht in Ordnung bringt! Aber diese Solidität scheint ein Relikt aus der Vergangenheit zu sein. Im Moment sieht Citys Abwehr löchriger aus als das Dach des Old Trafford. Wir haben in dieser Premier-League-Saison bisher einige erbärmliche Schiedsrichter gesehen, aber Schiedsrichter Simon Hooper hat in den letzten Momenten im Etihad vielleicht die schlechteste Entscheidung von allen getroffen. Haaland scheint dieser Meinung zuzustimmen ...“