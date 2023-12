Premier League: Anfield bebt! Leno-Eigentor bei Liverpool-Irrsinn

Der absolute Premier-League-Wahnsinn! Als der FC Fulham beim Auswärtsspiel beim FC Liverpool rund zehn Minuten vor Schluss das 3:2 erzielte, taumelten die Reds. Doch die Anfield Road durfte am Sonntagnachmittag doch noch jubeln!

Denn die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp drehte das Spiel noch in Person des Ex-Stuttgarters Wataru Endo (87.) und Trent Alexander-Arnold (88.) – und brachte das heimische Stadion beim 4:3-Heimsieg spät zum Beben.

Den Heimsieg der Liverpooler hatte derweil Bernd Leno eingeleitet. Dem einstigen Leverkusener sprang ein sagenhafter Freistoß von Alexander-Arnold in der 20. Minute von der Latte an den Rücken – und ins Tor. Der Auftakt in einen denkwürdigen Fußball-Nachmittag.