Schock-Szenen in der Premier League: Spielabbruch nach Herzstillstand

Dramatische Szenen in der Premier League : Die Partie am 17. Spieltag zwischen dem AFC Bournemouth und Luton Town ist nach einem Zusammenbruch eines Spielers abgebrochen worden.

In der 59. Spielminute beim Stand von 1:1 brach Luton-Kapitän Tom Lockyer abseits des Balles mit einem Herzstillstand zusammen. Das Spiel wurde umgehend gestoppt und der Spieler auf dem Platz medizinisch versorgt.

Referee Simon Hooper schickte die beiden Mannschaften in die Kabinen, bevor Lockyer einige Minuten später unter dem Applaus der Fans aus dem Stadion getragen wurden.

Luton-Kapitän in stabilem Zustand

„Wir alle hoffen und beten für unseren Anführer und Kapitän Tom Lockyer, der zum Glück ansprechbar ist und ins Krankenhaus gebracht wurde“, schrieb Luton Town in einer Erklärung bei X. Lockyer sei in einem stabilen Zustand und unterziehe sich im Krankenhaus weiteren Untersuchungen, seine Familie sei an seinem Krankenbett.