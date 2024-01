Klopp-Rücktritt: So erklärte er Ehefrau Ulla sein Reds-Aus

Klopp, der mit Liverpool die Champions League und die Meisterschaft gewinnen konnte, hat über die Entscheidung ausgiebig nachgedacht und natürlich auch mit seiner Frau Ulla darüber gesprochen. So war es auch schon im Jahr 2022, als der Coach seinen Vertrag noch bis 2026 verlängert hatte. „Ulla will bleiben. Also, was tust du als guter Ehemann, wenn die Frau bleiben will? Du bleibst“, erklärte er damals mit einem schelmischen Grinsen.