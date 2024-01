Promi-Reaktionen zu Klopp-Knaller bei Liverpool - "Was würde ich das feiern"

Die Meldung über die Entscheidung von Jürgen Klopp, den FC Liverpool am Saisonende zu verlassen , lässt die Fußball-Welt beben.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Frank Buschmann (Kommentator bei X ): „Braucht Kloppo ‘ne Pause, oder kann er nicht doch direkt übernehmen… Nach der EM dann aber bitte auf jeden Fall! Was würde ich das feiern…“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Klopp-Rücktritt: So erklärte er Ehefrau Ulla sein Reds-Aus

Klopp-Rücktritt: So erklärte er Ehefrau Ulla sein Reds-Aus

Gary Lineker , einer der besten Stürmer Englands in der 80ern, haute die News regelrecht vom Hocker.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Sky -Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeldt schwelgte bei X in Erinnerungen: „Wow… Das ist ein krasser Moment. Aus deutscher Sicht unendlich dankbar für diese letzten Jahre. Wie viele geile Spiele und Momente Jürgen Klopp uns beschert hat… dafür wird‘s erstmal keinen Nachfolger geben…“

Reporter-Legende Rolf Fuhrmann zollte „Kloppo“ Respekt bei X: „Was bleibt noch, wenn du beruflich eigentlich alles erreicht hast an Erfolgen, Zuneigung, Respekt und tiefe Zufriedenheit? Irgendwann fällst du vielleicht emotional in ein Loch und fängst an, Neues zu entdecken und durchzustarten. Ich wünsche ihm alles Gute.“