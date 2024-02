FC Chelsea: Spielerfrau fordert Entlassung des Trainers

Sportlich läuft es für den FC Chelsea in dieser Saison alles andere als rund. Die Blues liegen aktuell nur auf Rang elf der Premier League und am vergangenen Spieltag kassierte das Team von Teammanager Mauricio Pochettino eine 2:4-Niederlage gegen die Wolverhampton Wanderers .

Auf X postete Belle Silva: „Es ist Zeit für einen Wechsel. Wenn man noch länger wartet, wird es zu spät sein.“ Versehen mit zwei Herzen in Chelsea-blau. Was genau sie damit meinte, verriet sie zwar nicht. Allerdings dürfte ihr Wunsch klar sein: Die Entlassung von Chelsea-Trainer Mauricio Pochettino.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Silvas Ehefrau ist bekannt dafür, in den Sozialen Netzwerken ihre Meinung zu verbreiten und dabei zu kritisieren - egal ob Fans, Spieler oder Trainer beim Verein ihres Gatten.

Kritik an Fans

Anfang 2023 wütete Silva gegen die Fans nach einer 0:1-Niederlage gegen Manchester City gegen die Fans von Chelsea. „Kommt nicht an die Stamford Bridge wenn ihr nicht Come on Chelsea singt“, postete sie ein Video bei X.