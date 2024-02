Deswegen muss ManUnited jetzt auf Liverpool und ManCity hoffen

Die am Samstag erlittene 1:2-Niederlage gegen den FC Fulham schmerzt Manchester United sehr. Mit einem Sieg hätte der englische Rekordmeister wieder an die Champions-League-Plätze der Premier League anschließen können.

Derzeit steht England aber nur auf Rang drei, muss in dieser Saison also europäisch noch fleißig Punkte für die Wertung sammeln. United selbst kann dies nach dem blamablen Ausscheiden in der Gruppenphase nicht mehr tun. Die Hoffnung liegt also auf der Liga-Konkurrenz.