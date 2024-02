Tor, Horror-Foul, Patzer: Maguire tragisches Figur bei Schock für Manchester United

Manchester United muss nach zuletzt fünf Siegen in Serie einen Tiefschlag einstecken. Am 26. Spieltag der Premier League verlor die Mannschaft von Erik ten Hag mit 1:2 gegen den FC Fulham . Harry Maguire spielte dabei wieder einmal eine tragische Rolle.

Innenverteidiger Calvin Bassey hatte Fulham nach einer torlosen ersten Hälfte in der 65. Spielminute in Führung gebracht, die fast bis zur Nachspielzeit anhalten sollte.

In der 89. Minute war es jedoch der so häufig gescholtene Maguire, der den Ausgleich für die Red Devils erzielte. Der ehemalige deutsche Nationaltorhüter Bernd Leno konnte den Abschluss von Bruno Fernandes zuvor nicht optimal klären und ermöglichte es Maguire so, den Ball aus kürzester Distanz ins leere Tor einzuschieben.