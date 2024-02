Ex-Liverpool-Profi: "Ich sehe Klopp bei Bayern München"

Beinahe zwei Wochen ist es her, dass Jürgen Klopp angekündigt hat, den FC Liverpool zum Saisonende zu verlassen . Auch wenn der 56-Jährige erklärte, dass ihm die Energie ausgehe, wird seither wild spekuliert, welcher Schritt als nächstes in der Karriere des Star-Trainers folgen könnte. Auch der ehemalige Schweizer Nationalspieler und Liverpool-Profi Stéphane Henchoz wurde dazu befragt.

„Liverpool ist fast wieder, wo Liverpool in den 80er- und 90er-Jahren war, deswegen ist er für mich eine Legende in Liverpool und wird es für immer sein“, versicherte der Schweizer. Entscheidend für diesen Erfolg sei es demnach gewesen, wie Klopp mit seinen Spielern umgehe. „Das macht er so wunderbar. Er ist auch ein bisschen wie ein Vater.“