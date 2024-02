Haalands schlechtestes Spiel aller Zeiten?

Der Frust nach dem Abpfiff war groß: Superstar Erling Haaland schob nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Chelsea eine TV-Kamera genervt beiseite. Der Stürmerstar blieb am Samstag trotz neun Abschlüssen ohne Tor . Das gab es in seiner Manchester-City -Karriere noch nie.

Neben seinen verpassten Chancen spricht man in England aber auch über Haalands Wegschieben der Kamera nach Abpfiff. “Es war interessant, ihn am Ende des Spiels mit der Kamera zu sehen, denn die Leute reden davon, dass die Mannschaft gewinnt, und das ist alles, was zählt, aber er wird heute Abend nach Hause gehen – nach einen Nachmittag den er in Manchester wahrscheinlich noch nie hatte. Bei dem er tatsächlich ein paar Chancen verpasst hat“, sagte TV-Experte Jamie Carragher zu der Szene nach dem Spiel