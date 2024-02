Kurioser Werbesport mit Klopp sorgt für Aufsehen

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat in seinem Leben einige Werbe-Verträge unterschrieben. Nicht umsonst gehört er seit Jahren zu den bekanntesten Sport-Gesichtern in Deutschland. Daran wird sich trotz seiner Rücktritts-Ankündigung als Coach der Reds erstmal wenig ändern. Der 56-Jährige spielt nun auch die Hauptrolle in der aktuellen TV-Kampagne der Deutschen Vermögensberatung (DVAG), die den Titel „Lebenswege“ trägt.