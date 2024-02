Pep Guardiola entschuldigt sich bei Ex-City-Star Phillips

Allerdings sorgten Verletzungen und schwache Leistungen dafür, dass Phillips in Manchester nie wirklich Fuß fassen konnte . Zudem soll der Engländer nach der WM in Katar nicht in Topform aus dem Urlaub gekommen sein.

Guardiola: „Er kam mit Übergewicht“

City -Trainer Pep Guardiola ließ damals mit einer brisanten Aussage aufhorchen: „Phillips ist nicht verletzt. Er kam mit Übergewicht an und kann in dieser Verfassung nicht trainieren oder spielen.“

City-Trainer entschuldigt sich öffentlich

Guardiola wollte sich nun ein Jahr danach öffentlich entschuldigen: „Es tut mir so leid. Ich entschuldige mich bei ihm.“ Dennoch betont er auch, dass er damals mit Phillips gesprochen habe und findet es „nicht schlecht“, dass er sich „einmal in acht Jahren entschuldigen muss.“

Mittlerweile ist das Kapitel zwischen dem amtierendem Premier-League-Meister und dem englischen Nationalspieler erst einmal zu Ende gegangen. Phillips wechselte in der Wintertransferphase per Leihe zu West Ham United. Dort stand er bisher in allen vier Partien in der Startelf.