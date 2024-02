"Das geht nicht": Guardiola kritisiert seine Stars

Rüffel für den Triple-Sieger: Teammanager Pep Guardiola vom englischen Fußball-Meister Manchester City hat trotz des sechsten Sieges in Folge Kritik an der Einstellung seiner Spieler geübt. „Unsere Körpersprache war in der ersten Hälfte schlecht, wir haben uns die ganze Zeit beschwert“, sagte der Ex-Bayern-Coach nach dem 2:0 der Citizens gegen den FC Everton am Samstag: „Das geht nicht.“