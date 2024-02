Premier League: Haalands Leidenszeit ist zu Ende

Fast zwei Monate lang stand Erling Haaland nicht mehr in der Startelf von Manchester City auf dem Platz - nun ist es wieder so weit.

Der Norweger beginnt im Premier-League-Spiel von Manchester City beim FC Brentford am Montagabend ( ab 21 Uhr im LIVETICKER ) wie gewohnt auf der Position des Mittelstürmers.

Haaland hatte sich am 6. Dezember bei der 0:1-Niederlage gegen Aston Villa am Fuß verletzt und war erst wieder am 31. Januar beim 3:1 gegen Burnley für 19 Minuten zum Einsatz gekommen.