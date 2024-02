Premier League: Nur Remis! City patzt im Titelrennen

Tabellenführer FC Liverpool hat in der englischen Premier League vorgelegt und die Tabellenspitze erfolgreich verteidigt. Die Mannschaft des deutschen Teammanagers Jürgen Klopp gewann beim FC Brentford mit 4:1 (1:0) und festigte den Spitzenplatz. Meister Manchester City ließ am Abend durch ein 1:1 (0:1) im Topspiel gegen den FC Chelsea Punkte liegen und schenkte seinen Vorteil von einem Spiel weniger auf dem Konto her.