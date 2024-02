Premier League: "Phil Foden ist ein Zauberer" - ManCity-Star stellt Haaland in den Schatten

Es war das erste Spiel seit dem 11. August 2023, bei dem sowohl Kevin De Bruyne und Erling Haaland in der Startelf von Manchester City standen. Beim 3:1-Sieg gegen den FC Brentford spielten sich jedoch nicht die beiden Superstars ins Rampenlicht, sondern Phil Foden, der alle drei Treffer für die Skyblues erzielte.

Damit stehen die Cityzens nur noch zwei Punkte hinter dem FC Liverpool auf Rang zwei der Premier League . Die Reds haben jedoch bereits ein Spiel mehr absolviert und könnten die Tabellenführung daher schon in absehbarer Zeit übergeben.

Lobeswelle für Foden

Entsprechendes Lob gab es für den dreifachen Torschützen auch in den englischen Medien. „Es gab Fragzeichen, wo – und ob – Foden spielen würde, sobald De Bruyne wieder fit wäre. Es stellte sich heraus, dass er hier, dort und überall spielt. Und vor allem im Strafraum, wo er einen Hattrick erzielte“, lobte die britische Sun den grandiosen Auftritt von Foden.

„Phil Foden ist ein Zauberer! Der Mittelfeldspieler entfaltet seine Magie, während die Mannschaft von Pep Guardiola die Kontrolle über das Titelrennen in der Premier League übernimmt“, titelte Goal EN .

Ähnliche Qualitäten erkennt ebenfalls England-Ikone Gary Lineker, der via X schrieb: „Er wird einfach immer besser. Was für ein Spieler.“

Neue Position verspricht Erfolg

Grund für diese Lobeswelle könnte auch eine neue Rolle sein, die der 23-Jährige im System von City-Trainer Pep Guardiola eingenommen hat. In 250 Pflichtspielen für Manchester City lief Foden mal auf dem Flügel, mal im offensiven Mittelfeld oder auch in der Zentrale auf.

„Ich glaube, ich habe jetzt deutlich mehr Minuten im Zentrum gespielt, wo ich sein möchte“, erklärte der Engländer bei Sky Sports und wird dabei deutlich, auf welcher Position er derzeit am liebsten aufläuft: „Ich genieße es einfach, irgendwo in der Mitte zu spielen, dort sehe ich mich und dort sehe ich mich am besten Fußball spielen.“ Dennoch sei er weiterhin bereit, sich anzupassen und dort aufzulaufen, wo er gerade benötigt wird.