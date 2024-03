Brasilien-Star spricht über Depressionen: "Ich wollte aufgeben"

Für die brasilianische Nationalmannschaft platzte der Traum vom WM-Titel in Katar bereits im Viertelfinale. Die Selecao unterlag Kroatien mit 2:4 im Elfmeterschießen und musste den Traum vom sechsten WM-Stern begraben.

Anmerkung der Redaktion: Wenn Sie sich selbst von Depressionen und Suizidgedanken betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge ( http://www.telefonseelsorge.de ). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in zahlreichen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten.

Spurs-Star „wollte nur irgendwelchen Mist über den Tod sehen“

Der Profi von Tottenham Hotspur schilderte, wie er die Lust am Fußball verlor und sich am liebsten aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hätte.

„Bevor ich zum Training gegangen bin, wollte ich wieder nach Hause, ich wollte zurück in mein Zimmer. Ich weiß nicht, was mir durch den Kopf ging“, berichtete er: „Nach der Weltmeisterschaft wirkte es, als würde alles auseinanderfallen.“

Er habe auch in der Familie über seine mentalen Probleme gesprochen. „Zu meinem Vater zu kommen, der derjenige war, der meinen Traum mit mir verfolgt hat, und zu sagen: ‚Papa, ich will aufgeben‘, das ist verrückt“, führte der Brasilianer aus: „Ich habe nur an Müll gedacht, habe sogar bei Google nur Mist gesucht, ich wollte nur irgendwelchen Mist über den Tod sehen.“