Er stellt Haaland und Wirtz in den Schatten! Chelsea-Neuzugang mischt die Premier League auf

Besser als Manchester Citys Tormaschine Erling Haaland, besser als Liverpools Mohamed Salah und auch besser als Tottenhams Offensiv-Wirbelwind Heung-min Son. In einer Statistik mischt Chelseas Cole Palmer die Premier League auf. Am Montagabend gelangen dem 19-Jährigen beim 3:2-Sieg der Blues gegen Newcastle United ein Tor und ein Assist.

Es war das fünfte Mal in dieser Saison, dass Palmer in einem Spiel einen Treffer erzielte und einen weiteren auflegte und damit die prominenteren Namen im Ranking abschüttelte.

Palmer ist einer der wenigen Spieler, die beim Tabellenelften in dieser Spielzeit überzeugen und das Geld was für ihn gezahlt wurde, bisher wert war. Für 47 Millionen wurde der 21-Jährige von Manchester City im Sommer losgeeist – etwa zehn Prozent von dem, was Chelsea insgesamt in Transfers gesteckt hatte.