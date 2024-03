Haaland gesteht: "Ich kenne nicht einmal die Regeln"

Besonders die derzeitige Einwurfregel stört den Norweger. „Ob du in die eine oder andere Richtung wirfst, spielt keine Rolle. Man sollte einfach sicherstellen, dass man beide Hände am Ball hat.“

Allerdings offenbart der ehemalige Dortmunder mit dieser Aussage, dass er die Regel gar nicht so genau zu kennen scheint. Laut Regel 15 des IFAB (International Football Association Board) muss ein Spielern „beim Einwurf der einwerfende Spieler stehen, das Gesicht dem Spielfeld zuwenden, mit beiden Füßen die Seitenlinie oder den Boden außerhalb der Seitenlinie berühren sowie den Ball mit beiden Händen von hinten über den Kopf an der Stelle einwerfen, an der der Ball das Spielfeld verlassen hat“. In welche Richtung man einwerfen muss, ist dagegen nicht vorgeschrieben.