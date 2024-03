Premier League: Liverpool verkündet nächsten Deal

Nächste Änderung in der Liverpooler Führungsriege: Richard Hughes wird neuer Sportdirektor des FC Liverpool . Wie die Reds am Mittwoch bestätigten, soll der Schotte sein Amt im Sommer antreten.

Mit Hughes klärt der englische Spitzenklub bereits die zweite wichtige Führungspersonalie in kurzer Zeit. Bereits in der vergangenen Woche machte der LFC die Rückkehr von Michael Edwards offiziell, der ab Sommer neuer Fußball-Chef sein wird.

Hughes folgt auf Schmadtke

Für die Tätigkeit an der Anfield Road wird Hughes seinen aktuellen Sportdirektoren-Posten bei Premier-League-Klub AFC Bournemouth aufgeben. In Liverpool wird Hughes auf Jörg Schmadtke folgen, der von Juni 2023 bis Februar 2024 den Posten des Sportdirektors begleitete. Mit der Verkündung von Jürgen Klopps Abschied legte auch Schmadtke seinen Posten nieder.

Hughes lief in seiner aktiven Laufbahn insgesamt 114-mal für den FC Portsmouth in der Premier League auf und beendete 2014 in Bournemouth seine Karriere. Für die schottische Nationalmannschaft absolvierte der 44-Jährige fünf Länderspiele.