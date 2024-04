Arsenal-Star spricht über Kriegseinsatz? „Ich würde gehen“

Die ukrainische Armee hat am Mittwoch das Alter für die Einberufung zum Militärdienst gesenkt. Von nun können auch Männer im Alter zwischen 27 und 25 eingezogen werden. Diese Regel könnte theoretisch auch den 27-jährigen Oleksandr Zinchenko betreffen. Der Star des FC Arsenal will im Falle eine Einberufung an die Front gehen.