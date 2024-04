City-Star Grealish spricht über Anfeindungen - "Überall geschieht es"

Er gilt als Edeltechniker und Dribbelkönig bei Manchester City - und hat spätestens seit dem Gewinn des Triples in der vergangenen Saison bei den eigenen Fans Kult-Status, nachdem er auch mit einem Feier-Marathon für Furore gesorgt hatte.

Trifft Jack Grealish in der Premier League , steckt er sich jedoch seine beiden Zeigefinger in die Ohren - als Zeichen dafür, dass ihn kritische Stimmen und Anfeindungen nicht interessieren, er ihnen sozusagen kein Gehör schenken mag.

Eine coole Geste oder steckt doch mehr dahinter? In einem Interview mit seinem Verein lässt der Starspieler nun tief blicken.

ManCity: Grealish lässt tief blicken

“Ich wundere mich immer, warum sie mich ausbuhen. Meine Mutter fragt mich auch immer wieder, wieso das so ist“, erklärte der Mittelfeldspieler.

Heftige Kritik an Alonso

Grealish fügte an: „Ich weiß es wirklich nicht, warum das passiert. Überall geschieht es. Ich muss es positiv sehen und als Kompliment nehmen. Etwas anderes bleibt mir nicht übrig.“

Behinderte Schwester als Bereicherung

„Ich war immer daran gewöhnt, mit Menschen mit Behinderungen zusammen zu sein“, fügte Grealish an - und zeigte sich mit Blick auf seine Schwester emotional.

„Wir sind so froh, dass wir sie haben. Denn als sie geboren wurde, sagte man uns, dass sie zu vielen Dingen wie Sprechen und Laufen nicht in der Lage sein werde. Aber zum Glück kann sie das jetzt alles“, so der City-Star.