Ex-Liverpool-Star berichtet über seine Kokainabsturz

Der ehemalige Premier-League -Spieler Danny Murphy hat öffentlich gemacht, wie er nach dem Ende seiner Karriere in die Kokainabhängigkeit gerutscht ist.

„Wenn man keinen Fußball mehr hat, werden die Probleme riesig“, erzählte der 47-Jährige im Ben Heath Podcast . „Wenn du Fußball spielst, sorgen Adrenalin und Dopamin, all diese Dinge dafür, dass du vorwärts denkst und Energie tankst.“

Viele Ex-Stars mit ähnlichen Suchtproblemen

Auf die Frage, ob er kokainabhängig sei, sagte Murphy: „Eine Zeit lang war ich es. Ich kam an den Punkt, an dem ich dachte, ich könnte nichts mehr ohne Drogen machen. Was Unsinn war, natürlich konnte ich das.“ Er habe eine Zeit Kokain und Gras geraucht. „Auf Alkohol konnte ich verzichten. Ich war kein Alkoholiker“, beschreibt der Ex-Profi seine Sucht.