Glanzleistung im Meisterkampf: Der beste Zehner aller Zeiten?

De Bruyne hatte großen Anteil daran, dass City das schnelle Gegentor durch den Ex-Mainzer Jean-Philippe Mateta in der dritten Minute konterte und am Ende einen ungefährdeten Sieg feierte. Zwei Tore erzielte er am Samstagmittag selbst, vor allem das erste war eines der besonders schönen Art. Am Sechszehnereck fasste sich De Bruyne ein Herz und schlenzte den Ball unhaltbar in die lange, obere Ecke.