Nottingham Forest und Gary Neville geraten nach VAR-Wirbel in Streit

Es war der große Aufreger am Wochenende in der Premier League: Nach dem Spiel gegen den FC Everton warf Nottingham Forrest dem Videoschiedsrichter der Partie vor, parteiisch zu sein .

„Ich meine, ganz ehrlich, auf was zum Teufel spielen sie an? Es ist wie ein gereiztes Kind, es ist peinlich. Und einige der Dinge, die sie dort sagen, die Andeutung einer Art Betrug, weil es einen VAR-Schiedsrichter im Stockley Park gibt, der ein Luton-Fan ist, sind ein Skandal und dafür werden sie bezahlen“, sagte er weiter.

Nottingham will VAR-Audio veröffentlichen

Außerdem hat Nottingham Forest offiziell beantragt, dass die VAR-Audiospur veröffentlicht wird - „für vollständige Transparenz und um sicherzustellen, dass die Integrität unseres Sports gewahrt bleibt“, wie der Klub schrieb. Explizit geht es dabei um drei strittige Strafraumszenen: Ein Foul am Ex-Dortmunder Giovanni Reyna (24. Minute), ein Handspiel von Ashley Cole (44. Minute) und ein Foul an Callum Hudson-Odoi (56. Minute).

Am Montagnachmittag ruderte Nottingham allerdings wieder etwas zurück bezüglich der Vorwürfe an den Videoschiedsrichter: „Es geht nicht um Einzelpersonen, sondern vielmehr darum, wie die Integrität des Spiels wahrgenommen wird. Wir wissen, dass Schiedsrichter ihre Entscheidungen nicht von äußeren Faktoren beeinflussen lassen und dass alle Schiedsrichter ihre ‚Loyalität‘ gegenüber der PGMOL erklären müssen, um jegliche wahrgenommenen Konflikte oder Schäden am Ruf des Spiels in Bezug auf Integrität zu vermeiden.“