Premier League: Der Spieler der Saison?

Kevin De Bruyne durfte sich in den vergangenen vier Jahren gleich zweimal mit diesem Titel schmücken, im Vorjahr war es sein ManCity-Kollege Erling Haaland. Doch für Emiliano Martínez kommt in diesem Jahr nur einer infrage. „Ich denke, Ollie sollte zum Spieler der Saison gewählt werden“, sagte der Torhüter von Aston Villa nach dem 2:0-Sieg beim FC Arsenal bei Sky Sports.

Die Rede ist von Ollie Watkins, Toptorjäger der Villans und Schütze des zweiten Treffers am Sonntag beim Erfolg bei Titelaspirant Arsenal, der dadurch von Platz eins rutschte.

„Wenn man für eine Mannschaft der ‚Big Six‘ spielt, bekommt man mehr Anerkennung. Aber Ollie hat 19 Tore erzielt und die Chancen, die er hatte, genutzt. Er sollte ein Kandidat für den Titel sein“, betonte Martínez.

Zuletzt hatte 2016 in Jamie Vardy vom damaligen Überraschungsmeister Leicester City ein Spieler den „Player of the Year“-Award erhalten, der nicht einem der sechs Topteams (Arsenal, Chelsea, ManCity, ManUnited, Liverpool oder Tottenham Hotspur) angehörte. Wird Watkins der nächste?

„Ich versuche nur, meinen Fußball sprechen zu lassen“

Er selbst fühlte sich von Martínez‘ Worten geschmeichelt. „Es ist schön, dass er das sagt. Ich versuche nur, meinen Fußball sprechen zu lassen“, sagte der 28-Jährige, der mit seinem 19. Premier-League-Tor die bisherige Bestmarke eines Villa-Stürmers von Christian Benteke aus der Spielzeit 2012/13 einstellte.

Mit seinem insgesamt 26. Pflichtspiel-Treffer in dieser Spielzeit hat Watkins die Rekordmarke von Dwight Yorke aus der Saison 1995/96 schon jetzt übertroffen.

Und das besonders sehenswert: Nach einem langen Ball von Youri Thielemans setzte er sich im Laufduell mit Emile Smith Rowe durch und ließ Torhüter David Raya mit einem coolen Lupfer keine Chance.

Touré schwärmt: „Was für ein Stürmer, ich liebe ihn!“

„Ich denke, das zeigt, wie ich mich entwickelt habe“, erklärte Watkins hinterher bei der BBC. „Wenn ich zurückdenke, hätte ich früher wahrscheinlich kein Tor geschossen, aber ich bleibe jetzt in solchen Situationen sehr ruhig und ich habe das Vertrauen in mich.“

Ex-City-Star Yaya Touré geriet als TV-Experte bei Sky Sports ins Schwärmen: „Ein fantastisches Tor. Was für ein Stürmer, ich liebe ihn. Er hat unglaubliches Potenzial und er wird einer der besten Stürmer des Landes werden.“

Mit seinen 28 Jahren ist Watkins nicht mehr der Allerjüngste, seine Torjäger-Qualitäten hat er aber schon in den vergangenen Jahren verlässlich unter Beweis gestellt. 2019/20 schoss er für den FC Brentford in der zweitklassigen Championship 25 Tore, ehe er für 34 Millionen Euro zu Aston Villa wechselte. Seither war er in jeder Saison der Toptorjäger der Villans.

Ollie Watkins leitete 2020 Liverpools Rekord-Pleite ein

Watkins schockt Liverpool bei Rekord-Pleite

Im Oktober 2020 wurde Watkins zum Liverpool-Schreck. Mit einem Hattrick leitete er beim spektakulären 7:2-Sieg gegen den FC Liverpool die höchste Premier-League-Pleite der Reds ein.

Doch ansonsten flog Watkins immer etwas unter dem Radar - auch in der englischen Nationalmannschaft. Bei seinem Debüt im März 2021 gelang ihm gegen San Marino zwar gleich ein Tor, doch bis zu seinem zweiten im Trikot der „Three Lions“ verging fast genau ein Jahr.

Sowohl bei der EM 2021 als auch bei der WM 2020 hatte Trainer Gareth Southgate keinen Platz für Watkins im Kader. Der Stammplatz im Sturm ist an Bayern-Star Harry Kane fest vergeben. Während der verletzungsbedingten Abwesenheit des England-Kapitäns bekam Watkins zuletzt im März gegen Brasilien eine Bewährungschance von Beginn an, blieb allerdings – wie das gesamte Team beim 0:1 – glücklos.

Southgate lobt Waktins‘ Entwicklung

Aber Trainer Southgate hat Watkins‘ Entwicklung registriert. „Ollie spielt eine hervorragende Saison bei Aston Villa und ist in großartiger Form. Ich muss sagen, dass Unai Emery bei Villa hervorragende Arbeit geleistet hat, und er ist ein Spieler, der davon profitiert hat“, sagte Southgate während der Länderspielphase.

In der Tat mischt Emery mit dem Klub aus Birmingham die Riege der Topteams in der Premier League ordentlich auf. Als Tabellenvierter hat Villa gute Chancen auf ein Ticket für die Champions League.

„Viele Leute haben an uns gezweifelt. Sie dachten, dass wir guten Fußball spielen, aber hier kein gutes Ergebnis erzielen können“, sagte Watkins nach dem Coup im Emirates. „Wir haben viele Leute eines Besseren belehrt.“

Watkins stellt Haaland und Salah in den Schatten

Dabei glänzt Watkins in dieser Saison nicht nur als Knipser. Schon zehn Assists lieferte der Stürmer diese Premier-League-Spielzeit. Mit seinen insgesamt 29 Scorerpunkten führt er aktuell das Ranking der Topscorer noch vor Liverpool-Star Mohamed Salah (26) sowie City-Torjäger Haaland und Chelsea-Youngster Cole Palmer (beide 25) an.

„Als Stürmer willst du so viele Tore wie möglich schießen. Ich werde nicht lügen, ich tue alles, was ich kann, um der Mannschaft zum Sieg zu verhelfen und so viele Tore und Vorlagen wie möglich zu liefern“, sagte Watkins. „Ich habe definitiv ein Auge auf den Goldenen Schuh geworfen.“