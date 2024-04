Premier League: Auch Arsenal patzt im Titelrennen! ManCity neuer Spitzenreiter

Der nächste Patzer im Titelrennen! Die Gunners um Nationalspieler Kai Havertz haben vor dem Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Bayern mit 0:2 (0:0) gegen Aston Villa verloren und mussten durch die erste Liga-Pleite des Jahres dem Konkurrenten Manchester City die Tabellenführung überlassen. Der Titelverteidiger hatte am Samstag mit einem 5:1 (1:0) gegen Luton Town vorgelegt und nun im Schlussspurt die besten Karten.

Die Citizens profitierten am Sonntag gleich doppelt. Denn auch der FC Liverpool patzte und verlor zu Hause gegen Crystal Palace überraschend mit 0:1.

Ex-Leverkusener schockt Arsenal

Das Spiel im Norden Londons wurde sowohl von Arsenal als auch Aston Villa sehr intensiv geführt. Bereits in der ersten Halbzeit hatten beide Teams gute Chancen auf den Führungstreffer. In der zweiten Halbzeit ebbte das Spiel dann etwas ab, bis die Villians in der Schlussphase eiskalt zuschlugen.