Premier League: Last-Minute-Held McBurnie mit tragischer Geschichte

Für ein Tor ist es nie zu spät. Wenn die reguläre Spielzeit abgelaufen ist, geht es für Oli McBurnie erst so richtig los. Auch am Sonntag wurde der Angreifer seinem Ruf als Last-Minute-Schreck wieder einmal gerecht - zum Leidwesen des FC Chelsea .

McBurnie ist Sheffields Last-Minute-Experte

Bereits zum dritten Mal rettete er mit einem Tor in der 90. Minute oder später seinen Blades in der Premier League noch einen Punkt. Im November 2019 erzielte er in der 90. gegen ManUnited das 3:3, Anfang dieses Jahres war der 27-Jährige dann in der 90.+13 beim 3:3 gegen West Ham zur Stelle. Am Sonntag traf er in der dritten Minute der Nachspielzeit.