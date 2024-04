Premier League: Verlässt Salah den FC Liverpool?

Liverpool -Superstar Mohamed Salah soll in Saudi-Arabien heiß begehrt sein. Laut Ex-Liverpool-Star Jose Enrique ist für den Ägypter die Zeit gekommen, sich von Anfield zu verabschieden und in den Nahen Osten zu gehen.

In einem Interview mit Grosvenor Sport sagte der Spanier: „Wenn das richtige Angebot kommt, denke ich, wird Salah gehen. Denn ich glaube, dass er tatsächlich versucht hat, letzten Sommer zu gehen. Liverpool wurde letzten Sommer etwas wie 200 Millionen Pfund für ihn angeboten und das war ein echtes Angebot!“

Klopp als entscheidender Faktor?

Für Salah wäre es das Ende einer Ära. Der 31-jährige Ägypter kam 2017 zum LFC, gewann mit den Reds die Champions League sowie die Premier League . Sein derzeitiger Marktwert liegt laut transfermarkt.de bei rund 65 Millionen Euro. Durch den Abschied von Jürgen Klopp am Ende der Saison könnte aber auch die Zeit von Salah zu Ende gehen.

„Jürgen Klopp verlässt den Verein, also ist es der perfekte Zeitpunkt für Salah zu gehen. Es beginnt ein neuer Zyklus bei Liverpool und viele Veränderungen, also ist es perfekt für ihn. Dies wird wahrscheinlich der letzte große Vertrag seiner Karriere sein, also denke ich, dass er nach Saudi-Arabien gehen wird“, erklärte Enrique die Situation.