Trauer um Joe Kinnear: Seine legendäre Wutrede stellte sogar Trapattoni in den Schatten

Sogar der seriöse Guardian kam am Montag nicht umhin, das Schimpfwort „cunt“ in den ersten Absätzen seines Nachrufs auf Joe Kinnear prominent zu erwähnen. Es war die Referenz auf eine legendäre Pressekonferenz des damaligen Trainers von Newcastle United . Gleich zu Beginn beschimpfte er einen Journalisten als „Arschloch“.

Es war der Auftakt einer Schimpftirade, die sogar die „Grundgesetz“-PK der Bayern-Bosse Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß und dessen „Schlaumeier“-Kritik an einem Journalisten ebenso in den Schatten stellt wie Giovanni Trapattonis legendäre Wutrede 1998 („Flasche leer“).

„F***“ in 28 verschiedenen Formen

Der Mirror zählte mit: In den ersten sechs Minuten fiel alle sechs Sekunden ein nicht jugendfreies Schimpfwort. Im Transkript des Guardian findet sich das Wort „f***“ in 28 verschiedenen Formen und Verwendungen.

Nachdem sich Kinnear so in Rage geredet hatte, versuchte der Pressesprecher darauf hinzuweisen, dass alle Aussagen „off the record“ gefallen seien. Vergebens. Auf Nachfrage, ob auch Kinnear das so sehe, meinte dieser lapidar: „Schreibt, was ihr wollt.“ Kinnears spätere Aussage dazu bedarf keiner wörtlichen Übersetzung: „F*** print it!“