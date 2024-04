Zoff nach Rekord-Pleite! Ärger für United-Star

Ein wütender Harry Maguire wurde nach der historischen 3:4-Niederlage von Manchester United gegen Chelsea nach dem Schlusspfiff verwarnt. In der 13. Minute der Nachspielzeit wurde das Spiel abgepfiffen. Kurz darauf sah der Engländer Gelb.

Die Blues hatten die Partie tief in der Nachspielzeit noch gedreht. Nach dem Schlusspfiff zog es Maguire dann zum Schiedsrichter an die Mittellinie. Dort protestierte er und erhielt eine Gelbe Karte. Worüber genau sich der 31-Jährige beschwerte, bleibt unklar.

Dass sowohl Harry Maguire als auch seine Teamkollegen mit dem Ausgang des Spiels unzufrieden waren, ist jedoch verständlich: Nie zuvor gab ein Team in der Premier League so spät eine Führung her und verlor anschließend.