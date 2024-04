Premier League: Titel futsch? Liverpool patzt im Derby

„Jetzt brauchen City und Arsenal eine Krise. Aber ich muss auch ehrlich sagen: Wenn wir so spielen wie heute, wie sollst du denn da Meister werden? Warum denn?“, fand Klopp deutliche Worte bei Sky . „Es tut mir sehr leid für die Leute, weil ich weiß, was es für sie bedeutet. Aber das kann ich jetzt nicht mehr ändern.“

„Ganz dreckig, unnötig und sehr, sehr frustrierend“

Anschließend ging er seinem Team hart ins Gericht: „Es kann nicht sein, dass wir uns so ein Spiel in einem Derby erlauben und am Ende noch Meister werden. Aber gut, vielleicht ist das noch möglich, ich weiß es nicht. Aber das ist im Moment nicht mein Problem. Ich möchte einfach, dass wir am Samstag (im Spiel bei West Ham; Amn. d. Red.) wir selber sind. Und zwar in einer sehr guten Art und Weise.“