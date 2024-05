Nächster Wettskandal! Lebenslange Sperre droht - kassierte er absichtlich Karten?

Lucas Paquetá, aktuell für West Ham United im Einsatz, soll absichtlich Gelbe Karten kassiert haben, um Einfluss auf den Wettmarkt zu nehmen. In vier Fällen wurde er deswegen von der FA angeklagt. The Times berichtet davon, dass das Ausmaß der Sperre zwischen sechs Monaten bis lebenslänglich liegen könnte.

Wetten wurden von fremden Konten platziert

Bei den problematischen Spielen handelt es sich um Premier-League-Partien gegen Leicester City am 12. November 2022, Aston Villa am 12. März 2023, Leeds United am 21. Mai 2023 und Bournemouth am 12. August 2023. In allen Spielen bekam er eine Gelbe Karte.