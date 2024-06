Englischer Überraschungsklub kauft BVB-Star weg

Ian Maatsen wechselt fest zu einem Champions-League-Teilnehmer. Zuletzt war der Linksverteidiger an Borussia Dortmund ausgeliehen.

Der englische Premier-League-Klub Aston Villa hat sich die Dienste von Ian Maatsen gesichert. Wie der Verein am Freitag mitteilte, wechselt der Linksverteidiger vom FC Chelsea dauerhaft zum Champions-League-Teilnehmer. In der Rückrunde war Maatsen an Borussia Dortmund verliehen.