Große Bestürzung in England - Arsenal und Everton betrauern Tod von Stürmer-Legende Kevin Campbell

Es herrscht große Bestürzung in England. Die Premier League trauert um Stürmer-Legende Kevin Campbell.

Es herrscht große Bestürzung in England. Die Premier League trauert um Stürmer-Legende Kevin Campbell.

England trauert um Kevin Campbell. Die Stürmer-Legende des FC Arsenal und FC Everton verstarb am Samstag im Alter von 54 Jahren nach kurzer Krankheit.

„Wir sind erschüttert zu erfahren, dass unser ehemaliger Stürmer Kevin Campbell nach kurzer Krankheit verstorben ist“, teilte Arsenal am Samstag mit. „Kevin wurde von allen im Klub verehrt. Wir alle sind in dieser schweren Zeit in Gedanken bei seinen Freunden und seiner Familie.“