Hürzeler will Bayern-DNA in Brighton installieren

Hürzeler will Bayern-DNA in Brighton

Fabian Hürzeler wird durch seinen Wechsel zu Brighton zum jüngsten Trainer der Premier-League-Geschichte. Dort will er seine eigene Idee von Fußball durchsetzen, deren Ursprung an der Säbener Straße liegt. Mit „Bayern-DNA“ will der 31-Jährige an der Südküste Englands erfolgreich sein.