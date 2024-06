Ortega verlängert bei ManCity! Neue Nummer eins unter Guardiola?

Damit könnte der frühere Bundesliga-Profi die neue Nummer eins im Tor der Citizens werden. Grund: Um Stamm-Keeper Ederson ranken sich bereits seit einiger Zeit Abwanderungsgerüchte. So wird unter anderem die Vereinigte Arabische Emirate als denkbares Ziel genannt.

Ortega wird zum Meister-Helden

Ortega hatte in der zurückliegenden Saison 20 Pflichtspiele für City absolviert - darunter neun in der Premier League und drei in der Champions League. Dabei kassierte er 20 Gegentore.