Böse Klatsche! Chelsea macht besorgniserregenden Eindruck

Vor allem die Defensive machte derweil Sorgen. Immer wieder stand Chelsea deutlich zu hoch - und wurde von recht einfachen Bällen ausgehebelt. So kam Celtic, das zuletzt auch schon gegen Manchester City vier Tore erzielt hatte, zu guten Chancen.

Wie reagieren die Chelsea-Stars auf die Fernandez-Rückkehr?

Der Verein hatte die Fernandez-Aktion in einem Statement verurteilt. Am Montag soll er zum Team stoßen. Es könnte das nächste Kapitel in einer bisher alles andere als überzeugenden Chelsea-Vorbereitung sein.