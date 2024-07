Jadon Sancho gewinnt bizarres Duell bei ManUnited vs Arsenal

Seltsames Spiel in den USA: Jadon Sancho hat mit Manchester United im Testspiel gegen Erzrivale FC Arsenal eine Niederlage kassiert - wenig später aber dennoch ein Elfmeterschießen gegen die Gunners gewonnen.

Der ehemalige Offensivspieler von Borussia Dortmund wurde beim 1:2 im SoFi Stadium von Kalifornien in der Halbzeit eingewechselt, konnte dem Spiel seinen Stempel allerdings nicht aufdrücken.

Trotz einer frühen Führung durch Rasmus Hojlund in der 10. Spielminute mussten sich die Red Devils geschlagen geben, nachdem Gabriel Jesus (26.) und Gabriel Martinelli (81.) die Partie gedreht hatten.

Sancho kann sich nicht anbieten

Es war das einzige wirkliche Highlight für den ehemaligen Bundesliga-Star, der ansonsten blass blieb. Es sei ein deutliches Zeichen, dass Sancho es nicht in die erste Elf geschafft habe, schrieb die Daily Mail. Sancho habe eine weitere Chance vergeben und werde in der aktuellen Form auch beim Duell um das Community Shield am 10. August gegen Manchester City vermutlich auf der Bank sitzen.