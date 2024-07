Manchester City: Machtwort von Guardiola zu De Bruyne

„Kevin wird nicht gehen“

Guardiola will Manchester City zusammenhalten

Die Qualität des Teams und der menschliche Zusammenhalt sind für Guardiola von unschätzbarem Wert. „Die Qualität der Menschen in unserem Kader ist schwer zu ersetzen, und die Qualität ist da“, sagte er: „Aber wir werden sehen, ob in letzter Minute noch jemand kommt und uns verlässt, dann entscheiden wir.“

Förderung eigener Talente

Während Guardiola den Sommer genutzt hat, um seine Batterien aufzuladen - unter anderem bei einem Besuch in Wimbledon - zeigt er sich besonders begeistert von James McAtee. Der junge Spieler, der die letzten zwei Saisons an Sheffield United ausgeliehen war, hat in den ersten Trainingseinheiten in den USA beeindruckt.