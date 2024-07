Premier League: Kuriosum um Zirkzee-Wechsel

von SPORT1 19.07.2024 • 17:57 Uhr Joshua Zirkzee wechselt zu Manchester United - und trifft dort zur Überraschung aller auf einen alten Schulkameraden. Fans der Red Devils können es kaum glauben, als der Niederländer diesen Zufall offenbart.

In München ließ er sein Talent nur aufblitzen, in Bologna gelang Joshua Zirkzee schließlich der Durchbruch. Nun hat sich Manchester United für eine Ablöse von 40 Millionen Euro seine Dienste gesichert, der in seiner neuen Mannschaft kurioserweise auf einen alten Schulkameraden trifft.

{ "placeholderType": "MREC" }

Dementsprechend geschockt reagierten einige Fans der Red Devils, als 23-Jährige in einem Interview in den Klub-Medien verriet, dass er einen Teil seiner Kindheit mit seinem zwei Jahre älteren Teamkollegen Tyrell Malacia verbrachte. „Ich bin mit Tyrell Malacia zur Schule gegangen, kenne ihn also schon sehr lange. Er ist ein netter Kerl“, hatte Zirkzee erklärt.

„Das ist Wahnsinn, wenn du dir vorstellst, dass du und dein Kumpel aus der Schule jetzt beide beim besten Verein der Welt spielen“, schrieb ein Nutzer auf X. „Das ist irre, stell dir vor, du spielst mit deinen Schulkameraden beim größten Verein der Welt“, meinte ein anderer.

Zirkzee und Malacia spielten sogar gemeinsam bei Feyenoords U19

„Die Wahrscheinlichkeit dafür ist wahnsinnig gering“, kommentierte einer. Schlichtweg „verrückt“ nannte es ein anderer. Zirkzee und Malacia waren damals in den Jugendmannschaften für Feyenoord aktiv, absolvierten in der Saison 2016/17 sogar zwei Spiele zusammen in der U19.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nun könnten sie bald wieder für die Red Devils gemeinsam auf dem Platz stehen - wenngleich die Zukunft von Malacia noch in den Sternen steht. Die vergangene Saison fehlte der Linksverteidiger wegen einer Meniskus-Verletzung am Knie und zwei notwendigen Operationen vollständig, selbst im Training.