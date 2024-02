Das "Wunder" von Bologna: Wie Zirkzee und Co. die Serie A aufmischen

Motta und Zirkzee: die Gesichter des Erfolgs aus Bologna, der lange so unauffälligen Fußball-Stadt im Norden Italiens. Ganz anders jetzt. Bologna ist sexy geworden. Nach zuletzt fünf Siegen in Folge - darunter dem 2:1 vergangene Woche in Rom und dem 2:0 am Freitag gegen Hellas Verona – steht das Team um Trainer Motta auf Platz vier der Serie A und damit auf einem direkten Champions-League-Rang.