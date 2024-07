So denkt Zirkzee über seine Bayern-Zeit

von SPORT1 20.07.2024 • 11:49 Uhr Joshua Zirkzee startet bei Manchester United neu durch. Bei seiner Vorstellung spricht der Stürmer auch über seine Zeit beim FC Bayern.

Für Joshua Zirkzee beginnt ein neues Kapitel. Für gut 40 Millionen Euro wurde der 23-Jährige vom FC Bologna zu Manchester United transferiert. Im Rahmen seiner Vorstellung bei seinem neuen Arbeitgeber hat sich das frühere Bayern-Talent an seine Zeit beim Rekordmeister zurückerinnert.

„Das sind Erfahrungen, aus denen man so viel lernt. Ich konnte von vielen guten Mitspielern lernen“, sagt er in dem Interview, das auf der Website der Red Devils erschienen ist. So sei es für ihn immer „ein Privileg gewesen, mit all diesen großartigen Spielern trainieren zu dürfen.“

Vor allem ein früherer Teamkollege hat Zirkzee dabei nachhaltig beeindruckt: Manuel Neuer. „Tore gegen Manuel Neuer schießen? Das war schon im Training schwer“, so der Stürmer.

Zirkzee bringt Bayern Geld

Ab 2017 spielte Zirkzee in der Jugend der Bayern, absolvierte zwei Jahre später seine ersten Spiele bei den Profis. Durchsetzen konnte er sich in München allerdings nie, so kommt er insgesamt auf 17 Einsätze und vier Tore. Im Sommer 2022 verließ er die Münchner endgültig Richtung Bologna, nun geht es bei United weiter.

