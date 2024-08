Haaland trifft: Eiskalte Citizens mit Auftaktsieg gegen Chelsea

Effizienter geht es nicht! Manchester City ist dank Erling Haaland erfolgreich in seine Mission Titelverteidigung in der Premier League gestartet. Der norwegische Ausnahmestürmer führte den englischen Meister zum 2:0 (1:0)-Erfolg beim FC Chelsea und erzielte seinen 91. Treffer im 100. Pflichtspiel für City.

Haaland (18.) traf zum dritten Mal in Folge am ersten Spieltag - und schaffte in dem Spiel zudem Historisches. Zum ersten Mal spielte ein Spieler Pep Guardiolas in einem ganzen Spiel nur drei Pässe, obwohl er 90 Minuten lang spielte. Haaland äußerte sich nach der Partie auf X, er sei stolz sein hundertstes Spiel für Manchester City absolviert zu haben.